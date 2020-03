ЕК предупреди Тръмп, че може да греши за хидрохлорина

Европейската комисия предупреди, че лекарството хидрохлорин, което Тръмп обяви, че вероятно скоро ще бъде използвано за борба с коронавируса, все още не е било тествано качествено и няма доказателства, че ще е ефективно, предава Reuters, цитирани от "Фокус".

По-рано президентът заяви, че хидрохолоринът - лекарство, използвано по-рано за лечение на малария - може да предизвика "революция в историята на медицината", заради потенциалните му ефекти срещу COVID-19. "Ефективността на хидролорина за лечение на пациенти, болни от COVID-19, все още не е била доказана", заяви говорител на ЕК, като се позова на информация на Европейската агенция по лекарствата (ЕМА). През това време Доналд Тръмп заяви, че удължаването на мерките за социално дистанциране, които той нареди, ще спасят 1 млн. души в страната, предава Voice of America. "Ще постигнем голяма победа", заяви президентът пред репортери. "Нямаме друг избор".Здравните служби в САЩ по-рано обявиха, че дори ако мерките се спазват строго, коронавируса може да стане причина за смъртта на 100 до 200 хил. души в страната. Президентът заяви пред репортери в своя дневен брифинг в Белия дом, че 1 млн. души в САЩ вече са били тествани за COVID-19. Броят на случаите на вируса в страната нарастна до над 160 хил. - повече от всяка друга страна. Регистрираните смъртните случаи са вече повече от 3 хил., като 486 от тях са починали в рамките на последния ден, според американските медии.Тръмп разговаря с губернаторите на някои щати по-рано. Лидерът на щата Монтана Стив Бълок заяви след това, че в неговия регион медицинските служители не могат да проследят контактите на всички заразени, тъй като "няма адекватни тестове", според информация на The New York Times. Президентът обаче заяви пред репортери, че "не е чувал нищо за тестване от седмици", като имаше предвид, че този проблем би трябвало да е решен.Въпреки това много губернатори коментираха на 30 март, че има недостиг на медицинско оборудване, особено на респиратори за по-сериозните случаи на COVID-19, които може да препълнят болниците в идните седмици. Тръмп обаче заяви, че поне 10 компании в момента произвеждат респиратори. "Мисля, че ще се справим много добре", каза той. По време на брифинга си Тръмп обяви, че САЩ ще отделят 100 млн. долара за медицинско оборудване за болниците, засегнати най-много от епидемията.Той освен това заяви, че Китай и Русия са сред страните, които са изпратили помощ на САЩ в борбата с вируса. В момента САЩ е държавата с най-много заразени от коронавирус в света - последна информация за заразата може да прочетете ТУК.