Експерти: Русия демонстрира способности за ядрен удар с атаката по Днипро (ВИДЕО)

Изстрелвайки междуконтинентална балистична ракета към Украйна, Русия демонстрира възможности за ядрен удар, смятат експертите от специализираното в отбраната украинско издание Defense Express.

По непотвърдена информация – руснаците са използвали 50-тонната балистична ракета със среден обсег РС-26 „Рубеж“, за да поразят Днипро на 21 ноември. Москва все още не е коментирала нападението, което според предполагаеми видеокадри от мястото на удара е било нанесено с оръжие с няколко бойни глави.

Изданието посочва, че руските междуконтинентални балистични ракети РС-26 „Рубеж“, „Топол“ или „Ярс“ са създадени да пренасят оръжия за масово унищожение. И въпреки че ракетата, с която Руската федерация атакува Украйна не е предизвикала значителни последици, ударът е просто демонстрация.

New footage of today's Russian Federation attack with an ICBM on the Dnipro pic.twitter.com/JToS3vbq87