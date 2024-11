"Свалихме ATACMS, няма щети": В Брянска област броят изпочупеното извън взривения руски оръжеен склад

Най-малко 8 жилищни сгради са повредени в Карачевски район на Брянска област след нощната въздушна атака - от сведенията досега изглежда е била комбинирана, с американски балистични ракети ATACMS и дронове. Освен 67-ми склад-арсенал на руските ракетни войски е атакуван и местният вентилационен завод ВЕЗА, твърди руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA.

The alleged moment when Ukrainian ATACMS hit a military arsenal in Karachev, Bryansk region, last night. pic.twitter.com/3DNAdMuddU

Според информацията на ASTRA на база местни източници, в град Карачев и околните населени места след нощната атака на украинските въоръжени сили (ВСУ) местните жители продължават да оценяват щетите: има много счупени прозорци, по някои сгради има и щети директно по конструкцията. Така например в самия град Карачев 2 жилищни сгради са частично изгорени на ул. "Кучерова", на ул. "Фабричная" дрон е пробил покрива на частна жилищна сграда, на ул. "Урицки" дрон е повредил не само къщата на местни жители, но и плевнята и гаража им. Пострадали са къщи и в село Подсосонки, село Триковка и село Байкова. Дронове са паднали и в самия завод ВЕЗА в Карачев. Предприятието официално се занимава с разработка, производство и продажба на вентилационно оборудване и климатици, но производствените мощности не са повредени.

В публикацията на ASTRA на два пъти се подчертава как руското военно министерство казало, че няма щети: Русия потвърди, че е била атакувана с ракети ATACMS

Че явно не е така пролича още от първите видеокадри: Огнено кълбо в руски оръжеен склад: ATACMS или "само" дронове? (ВИДЕО)

Early this morning, a large explosion tore through Russia’s 67th GRAU Arsenal, a critical ammunition storage facility in Bryansk Oblast, sending a fireball soaring hundreds of feet in the air.



Ukrainian attack drones had been spotted in the area. pic.twitter.com/YhNWDIsqJe