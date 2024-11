Ракети Storm Shadow удариха имот на Путин: Какво се знае (ВИДЕО и СНИМКИ)

В последните два дни западни ракети поразиха цели на територията на Русия. Първо ракети ATACMS поразиха оръжеен склад на руските ракетни войски при град Карачев, Брянска област, а вчера ракети Storm Shadow взривиха сграда в района на село Марино, Курска област.

Ударът със Storm Shadow е на територията на историческото имение на поета Евгений Баратински, сега санаториум под контрола на администрацията на издирвания от Трибунала в Хага руски диктатор Владимир Путин - от Хага издадоха заповед за задържането му на основание систематично отвличане на украински деца. Баратински е сочен за най-великия руски поет не от кого да е, а от Александър Пушкин.

Официално не е ясно колко британско-френски ракети са поразили територията на имението - известният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, обяви, че общо вчера са изстреляни 12 ракети Storm Shadow, но 2 от тях били прехванати и свалени при полета си към района на Ейск - 10 са отишли в Курска област. Геолокализирани видеокадри от село Марино, Курска област, показват, че е ударена поне една сграда и тя е разрушена до основи:

Първоначално имаше спекулации, че е ударен руски команден пост - на база друго видео, от мястото на събитието и уплашения коментар на снимащия. Появиха се предположения, че е възможно да става въпрос за подземен команден пост и предвид местоположението му - на територията на имот де факто на Путин (управляван директно от неговата администрация), започна да се говори, че е възможно там да е имало севернокорейски офицери и то генерали. По-надеждно потвърждение какво точно е имало в ударената сграда (или кой е бил там) още няма:

In the Kursk region, there are multiple reports of Storm Shadow/SCALP missiles hitting Russian facilities. Among them a main communication hub in the village of Mar'ino. According to Russian media and local channels, 12 missiles were used. pic.twitter.com/QoqeNGhFkE

Има обаче сателитни снимки, които показват, че в имението "Баратински" поне две сгради са били допълнително укрепени, със земни берми. Тези укрепления се слагат, за да не се позволи разпространение на взрив, ако такъв се случи, с което да се нанесат поражения в по-голям обсег от епицентъра:

A view of the 'before' at Mar'ino in Kursk Oblast



50cm 📷12 July 2024. A few differences from the latest Google Earth images



2x buildings seemed to be hardened with earth berms on top



New building just to the north and a small temporary building near the long skinny building https://t.co/QYoJFLLNLR pic.twitter.com/1pMX1cgTON