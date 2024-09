Екстремни валежи наводниха Дубровник (ВИДЕО)

Дубровник беше ударен от силна буря с проливни дъждове. Обилните валежи наводниха крайбрежието на жилищния район Лапад. Водата влезе в къщите. Гледките от града са потресаващи – целият град е под вода, а истински порой премина през района на Пила.

Кметът на Дубровник Мато Франкович призова гражданите да не напускат домовете си. "Скъпи съграждани, екстремни количества валежи наводниха почти всички улици в града. Всички спешни служби са на терен. За съжаление това не е всичко. Очакват се екстремни количества валежи, които ще създадат много проблеми, затова моля, не напускайте домовете, ако не се налага спешно", каза той, цитиран от ХИНА.

"Защитете своята собственост. Нашите служби за спешна помощ ще положат всички усилия, за да помогнат за изпомпването на водата от сградите, но при такива крайности не е възможно напълно да се реши проблемът с внезапните наводнения“, допълни кметът, предаде БГНЕС.

