Ердоган кани Путин и Тръмп в Истанбул

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган обяви намерението си да организира среща между руския диктатор Владимир Путин и американския държавен глава Доналд Тръмп с цел мирни преговори за Украйна. Идеята е тримата лидери да се съберат в Истанбул, съобщава Hurriyet на 25 юли. "Вероятно тази седмица ще проведа разговори с Путин и Тръмп", заяви Ердоган. През юни турският президент разкри, че Тръмп му е казал, че ще участва в евентуални мирни преговори между лидерите на Украйна и Русия в Турция, ако Путин също се съгласи да вземе участие в тях.

По време на срещата на върха на НАТО в Хага Ердоган каза на американския президент, че Анкара възнамерява да организира среща на лидерите на Русия и Украйна в Турция за мирни преговори. "Той (Тръмп) каза: „Ако руският президент Владимир Путин дойде в Истанбул или Анкара, за да намери решение, тогава и аз ще дойда“, цитира тогава думите на президента офисът на Ердоган.

