Зеленски готви изненади, докато Тръмп иска да го срещне с Путин (ВИДЕО)

"Нашата комуникация с всички партньори продължава да гарантира, че това лято няма да бъде загубен нито един ден, което може да увеличи натиска върху Русия", заяви украинският президент Володимир Зеленски във видео в платформата Х. Той добави, че е благодарен на европейските лидери, както и на САЩ, затова, че натискът върху агресора не отслабва, което по думите му е изключително важно.

"Готвим още неприятни изненади за врага. Благодаря на всички, които помагат на Украйна", каза още Зеленски.

Our communication with all partners continues to ensure that not a single day is lost this summer, which could add pressure on Russia.



I’m grateful to European leaders, I thank the United States – the pressure on the aggressor is not weakening, and that is crucial. We are… pic.twitter.com/FjnE8uvoz9