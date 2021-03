ЕС е предоставил 8 дози ваксина на 100 души. 33 - Великобритания и 25 - САЩ

Проблемите на Европа във ваксинационната кампания разтревожиха някои от най-известните инвеститори в света, които смятат, че икономическият растеж може да бъде помрачен от бавния темп на отварянето на бизнеса, информира Bloomberg. Въпреки че акциите в региона поведоха глобалното рали и се представят по-добре на фона на разпродажбите в технологичния сектор в САЩ, продължителните блокади за овладяване на пандемията са заплаха за икономическото възстановяване.

Експерти на Bank of America и BlackRock предупреждават, че“Европейците отчаяно се нуждаят от ускоряване на темпа на ваксинациите, ако искат да се отърват от вируса”, заяви Сийма Шах - Principal Global Investors. “Бюрокрацията и обърканите съобщения на правителствата натежават на процеса”, добавя експертът. Principal предпочита американските акции пред европейските, позовавайки се на пакета стимули на президента Джо Байдън, който се очаква да насърчи икономиката. Европейският фонд за възстановяване “бледнее в сравнение”, добавя Шах.Политическите пререкания, трусовете при доставките и обществената несигурност доведоха до изоставането на Европа в процеса по масови ваксинации., става ясно от данни на Bloomberg. Забавяне с един или два месеца на отварянето на икономиката може да струва на ЕС между 50 и 100 милиарда евро от брутния вътрешен продукт, сочат изчисления на Bloomberg Economics. “С риск да прозвучи осъдитено, за съжаление трябва да повторим, че бавният темп на ваксинации продължава да застрашава възстановяването на еврозоната”, посочва Петер Ванден Хойте, главен икономист на ING Belgium в Брюксел.Все пак има известен напредък. В Германия нивото на заразени над 80 години се понижи с почти 80% от края на декември, след като лекарите приоритизираха поставянето на ваксини на по-възрастното население. Благодарение на новите доставки и увеличаването на производството ЕС може да се окаже способен да ваксинира 75% от възрастното си население до края на август - около два месеца по-рано спрямо предишните очаквания, според базираната в Лондон изследователска компания Airfinity Ltd. За инвеститорите обаче това може да е твърде късно. “Това са критичните летни месеци”, посаха по-рано стратези на Bank of America. “Загубата на втори туристически сезон е риск за ЕС”, добавят те. Банката очаква еврото да отслабне до 1,15 долара до края на годината спрямо настоящото си ниво от 1,19 долара, като се позовава на силното възстановяване в САЩ. Страната успява да имунизира жителите си по-бързо, а общата ѝ фискална подкрепа е около шест пъти по-голяма спрямо европейския фонд за възстановяване. В допълнение към това американските потребители спестиха повече пари по време на пандемията, отбелязват стратезите на Bank of America.