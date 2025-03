ЕС постигна съгласие за обща отбрана и превъоръжаване

Европейският съвет постигна съгласие за това как драстично да се увеличат разходите за отбрана в целия блок, като се използват набор от нови инструменти за финансиране. Това съобщи изданието Politico - засега подробности няма, те ще станат известни по-късно. Най-вероятно общото решение на Съвета е обвързано с обявеният преди 2 дни план за превъоръжаването на Европейския съюз ("ReArm Europe", бел. ред.): 800 млрд. за отбрана: Европейският съюз започва превъоръжаване (ВИДЕО).

Сега започва обсъждане на военната помощ за Украйна от страна на ЕС. Bloomberg вече публикува информация, че има варианти вето от страна на Унгария (Виктор Орбан) или Словакия (Роберт Фицо) да бъде заобиколено. Въпреки това е ясно, че темата ще е далеч по-сложна - а Съветът заседава вече няколко часа. Орбан публично даде сигнал, че възнамерява да се опита да блокира проект на текст, призоваващ за допълнителна помощ и допълнителни санкции срещу Русия.

Още: Politico: Лидерите на ЕС на кошмарна среща тип "Армагедон"

Украинският президент Володимир Зеленски обяви в профила си в "Х", че е провел среща и дискусия с френския си колега Еманюел Макрон. Основната тема - "коалиция на желаещите" да помогнат за защитата на Украйна.

"Обсъдихме предстоящата среща на 11 март... Координирахме нашите позиции и следващите стъпки", заяви Зеленски, добавяйки, че има "ясна споделена визия", че е възможно да се постигне траен мир чрез сътрудничество със САЩ.

I had a meeting with French President @EmmanuelMacron on the sidelines of the European Council meeting today in Brussels. I thanked Emmanuel for his clear and principled stance in support of Ukraine and the need for new, more substantial steps to protect our entire Europe—our… pic.twitter.com/lulIKiXAKI