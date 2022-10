ЕС с нови санкции срещу Иран заради продажбата на дронове на Русия

"Държавите от ЕС решиха да замразят активите на три физически и едно юридическо лице, отговорни за доставките на дронове (и) също така са готови да разширят санкциите за още четири ирански юридически лица, които вече фигурираха в предишния списък със санкции."

Става въпрос за компанията Shahed Aviation Industries, която проектира и разработва дроновете Shahed, както и за началник-щаба на иранските въоръжени сили генерал-майор Мохамад Хосейн Багери, командира на аерокосмическата дивизия на Корпуса на гвардейците на ислямската революция Сайед Агаджани, както и за Ходжатол Горейши, който отговаря за логистиката в иранското министерство на отбраната.

#COREPERII | ✅ #Iran #sanctions in record time! After 3 days of talks, EU ambassadors agreed on measures against entities supplying Iranian drones that hit #Ukraine. Written procedure is over, sanctions come into force this afternoon on publication in the Off. Journal. #EU2022CZ pic.twitter.com/Fjqaqz7mfj