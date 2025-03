Ескалация: Европейският съюз изпраща подкрепления в Босна

Европейският съюз ще изпрати подкрепления за своята мироопазваща мисия в дълбоко разделена Босна, след като Върховният съд на страната суспендира сепаратистките закони, приети от влизащата в нея Република Сръбска (РС). Силите на Европейския съюз (EUFOR) обявиха в петък, 7 март, че "временно ще увеличат" размера на своята мироопазваща мисия в страната. "Това е проактивна мярка, насочена към подпомагане на Босна и Херцеговина в интерес на всички граждани", се казва в изявление на EUFOR, в което се потвърждава "продължаващата подкрепа за сигурността и стабилността" на държавата.

EUFOR will temporarily increase the size of its force. This is a proactive measure aimed at assisting Bosnia and Herzegovina in the interest of all citizens.