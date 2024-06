Кой е Звинчук - бивш говорител на руското военно министерство, известен като част от по-широкия кръг на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин. В представянето му от BanjaLuka.net изрично е посочено, че той е "капитан от запаса на въоръжените сили на Руската федерация, носител на три руски държавни награди".

В интервюто Звинчук обръща първо внимание как залозите в глобален мащаб относно световния ред се повишават и как с изпращането на четири руски военни плавателни съда (включително ядрена подводница) Русия отправя послание към населението на САЩ, че "лошите руснаци са тук". Той признава, че няма как с тези плавателни съдове Русия да направи нещо на САЩ - важно е посланието. Неофициално се появи информация, че руската ядрена подводница имала технически проблеми и трябвало да си тръгне по-рано от Хавана - потвърждение няма, но Business Insider цитира управляващ консултант в Capgemini, който публикува СНИМКИ като доказателство в LinkedIn - че изолационни панели се откъртват от корпуса на подводницата. Става въпрос за панели, които намалят възможностите подводницата да бъде засечна от сонар: САЩ пратиха ядрена подводница да напомни на флота на Путин в Куба да кротува

Звинчук не пропуска и дежурната пропаганда за "големия лош Запад", как се възполза от Украйна да я прави полигон за оръжия, че Европа слуша САЩ, а това ще я доведе до проблеми, че Запада залага на "мека сила" чрез изграждане на реалност напред във времето, сред младите - специално в това отношение руснакът говори за Сребреница и против историческата истина, за да се хареса на сърбите - Звинчук директно казва, че "много държави" щели да подкрепят Република Сръбска да стане отделна държава и това може да е "повод за война", а Република Сърбска била "съвременна Спарта" - Спарта се провалила, но останала в историята като пример за справедливост: Вучич е изнудвал България за резолюцията на ООН за Сребреница? Припомняме, че "Рибар" откри медийна академия в Република Сръбска.

Доста интересно Звинчук посочва, че думата "пропаганда" не е нещо, което е непременно лошо: "Чукът не може да бъде добър или лош - само човекът, който държи този чук, може да бъде добър или лош. Моята задача е да помогна на Република Сръбска, медиите тук да създадат поразителен проект и да им осигуря ресурси за разпространение на съдържанието им, за да помогна гласът ви да бъде чут".

Същевременно, Звинчук изненадващо и откровено казва, че нещата в Украйна не се развиват спрямо руския план, защото планът е бил лош. Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) обръща внимание специално на това и поставя въпроса дали изцяло зависимият от Путин бивш говорител на руското военно министерство не прави това нарочно, за да показва как има "две гледни точки" в Русия, а същевременно пропагандни опорни точки да минават безпрепятствено и да покълва отрова в общественото съзнание в Европа.

"Някак сляпо се вярваше на докладите, че всичко е наред. Чак сега се научихме да се бием на ниво взвод, рота и батальон. И още не сме научили по-високото ниво. За да овладеем стратегическата инициатива, резултатът трябва да бъде "една седмица - един град", а не "една седмица - една къща или село" - знакови думи на Звинчук за руските трудности в Украйна. Той признава и, че Русия още няма достатъчно ресурс (физически и интелектуално), но върви напред по пътя и към момента, в който ще има. Бившият говорител на руското военно министерство дава и прогноза - че до септември, 2024 година, картината на фронта в Украйна щяла да е по-ясна.

Друг проблем, който Звинчук подчертава, е ефектът от украинските операции в руския тил и западните санкции: "За съжаление не сме разработили собствени технологии за рафиниране на нефт. Сега възстановяваме част от технологиите - това, което ни е необходимо, го имахме от Запада. От експерти до инструменти - сега тези експерти станаха съветници на западните страни и съветват къде е най-добре да се снима (бел. ред. - да се показва къде да се нанасят удари по руските петролни мощности). Санкциите работят в известна степен - защото можем да произвеждаме сирене, вино, месо, но не можем да заменим технологиите за миг. Запада знае, използва това и унищожава нашите технологични възможности. Понеже рафинериите не работят, цените на горивата ни са скочили с 10 процента, което означава, че за три месеца всичко е поскъпнало с 10 процента": Над 24 часа Русия не може да угаси петролен пожар след украинска атака (ВИДЕО)

На този фон сръбският президент Александър Вучич заяви, че светът е на ръба на много сериозен конфликт заради войната в Украйна. Вучич смята, че може да има много сериозна криза, която да прерастне във война в следващите 4-6 месеца. Това вероятно няма да значи Трета световна война, но е нещо много притеснително, според него:

