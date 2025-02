Ескалация в Грузия: Протестиращите блокираха път, полицията бие и арестува наред (ВИДЕО)

Нова ескалация на напрежението в Грузия. Протестиращи опитаха да блокират пътищата от и до столицата Тбилиси, което доведе до насилие от страна на полицията. Има доста задържани, сред които е и Ника Мелия, лидер на проевропейската партия Ахали. Полицията не позволява на демонстранти да блокират пътя близо до мола вТбилиси мол. Пострадал е и оператор на ТВ Пирвели, като му се оказва медицинска помощ.

🇬🇪 Protests continue in Georgia. During the demonstrations, Nika Melia, leader of the pro-European party Akhali, was detained. Protesters try to block major transport routes in Tbilisi, many are brutally detained by security forces. pic.twitter.com/d7syZMXtaC

🚨 Police Begin Beating and Arresting Protesters: 67th Day of Protests in Georgia



A large-scale protest erupted in the evening near Tbilisi Mall, where demonstrators managed to block the road. This was followed by a wave of violent arrests.



