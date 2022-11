Естония одобри законова промяна за махане на паметниците на съветското наследство

Министърът на правосъдието Леа Данилсон-Ярг заяви това в четвъртък, цитирана от местната медия ERR. Изменението се отнася до Строителния кодекс и Закона за устройството на територията. В случай на спорове ще бъде създадена комисия, която да се произнася, обясни тя.

Според одобрените промени обществените сгради и културните съоръжения не трябва да подбуждат омраза, да подкрепят действията на окупаторите, актовете на агресия, геноцида и престъпленията.

#Estonia approves laws for the demolition of Soviet monuments



The country's government has adopted bills that public buildings and cultural facilities should not incite hatred, support the activities of the occupiers, acts of aggression, genocide and crimes. pic.twitter.com/6AyA9ZhmXP