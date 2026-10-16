Естония: Вероятно ще се наложи ЕС да даде нов заем на Украйна

ЕС ще се наложи по всяка вероятност да предостави нов заем на Украйна, за да помогне за покриването на дупката в бюджета ѝ за 2027 година. Това каза естонският премиер Кристен Михал в интервю за Ройтерс. "Европейската финансова помощ трябва да е налице", каза Михал преди началото на втория ден от срещата на върха на ЕС в Брюксел. "При война на изтощение финансовата помощ е алфата и омегата. Тя не бива да спира и трябва да дойде от ЕС", добави той.

Миналия декември лидерите от ЕС се споразумяха да предоставят на Киев заем на стойност 90 милиарда евро, с който тя да покрие голяма част от финансовите си нужди за 2026 и 2027 година. Сега обаче Украйна казва, че не ѝ достигат 70 млрд. евро за отбранителни и редовни бюджетни разходи за догодина.

Някои европейски правителства настояват Украйна да бъде финансирана със замразените в ЕС руски активи, но тази идея е блокирана от Белгия, където се съхраняват повечето активи.

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Михал каза още, че се надява лидерите от ЕС да вземат решение за допълнително финансиране за Украйна за 2027 г. преди края на тази година, тъй като догодина предстоят избори в редица европейски страни.

В отговор на репортерски въпрос как би бил финансиран един нов заем, Михал каза: "Ще намерим начин, защото Европа обикновено намира начин. Стигаш до най-тежкия момент и тогава намираш изход".