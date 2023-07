Ето какви гаранции за сигурност на Украйна договориха Г-7 (ВИДЕО)

Те представиха съвместна декларация по време на срещата на върха на НАТО във Вилнюс. Ето какви са основните принципи:

1) Държавите от Г-7 се ангажират да доставят на Украйна модерно военно оборудване за военновъздушните сили, военноморския флот и сухопътните войски в дългосрочен план;

2) Страните от Г-7 ще предоставят обучение на украинските военни, ще обменят разузнавателна информация и ще подкрепят Киев в областта на киберсигурността;

3) В замяна на това Г-7 очаква от Украйна реформи, включително в съдебната система, и граждански контрол върху въоръжените сили.

Тези гаранции ще позволят на Украйна да "изгради армия, която може да се защитава сама и да предотврати бъдещи нападения", заяви Аманда Слоут - старши директор за Европа в Съвета за национална сигурност на САЩ.

По-рано говорителят на руския президент Владимир Путин - Дмитрий Песков, заяви, че плановете на Г-7 за предоставяне на гаранции за сигурност на Украйна са "потенциално много опасни" и "посягат на сигурността на Русия".

ОЩЕ: Зеленски не получи "идеалния резултат" от НАТО: Знам, че никой не иска световна война (ВИДЕО)

⚡ The G7 member states have adopted a statement with security guarantees for Ukraine. pic.twitter.com/S8JVClcE6e