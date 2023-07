Зеленски не получи "идеалния резултат" от НАТО: Знам, че никой не иска световна война (ВИДЕО)

ОЩЕ: Украйна в НАТО като свърши войната с Русия: Какво значи "свърши"?

На 11 юли лидерите на страните от НАТО взеха няколко важни решения за бъдещето на Украйна по време на срещата на върха във Вилнюс. Сред тях бяха намаляване на изискванията за членство, многогодишна помощ, създаване на Съвет Украйна - НАТО, подобряване на стандартите в украинската армия, които да достигнат до тези на Алианса.

Днес, 12 юли, Столтенберг обаче повтори - Украйна ще влезе в съюза, когато изпълни всички изисквания за членство.

#Ukraine will become a member of #NATO when it fulfills all the conditions for entry, #Stoltenberg said. pic.twitter.com/7yI66k5bxK

Той заяви, че руският диктатор Владимир Путин е подценил храбростта на украинския народ, смелостта на въоръжените сили и решимостта на лидерите на страната, както и единството на членовете на НАТО пред лицето на инвазията. Генералният секретар каза, че военният съюз ще продължи да подкрепя Украйна толкова дълго, колкото е необходимо.

Столтенберг добави, че учредителният съвет НАТО - Украйна ще започне днес и двете страни ще се срещнат "като равни". Ще провеждат кризисни консултации и ще вземат съвместни решения. "Сега Украйна е по-близо до НАТО от всякога", допълни той, цитиран от BBC. "Днес се срещаме като равни, нямам търпение за деня, в който ще се срещнем като съюзници".

Зеленски отвърна, че Украйна винаги ще допринася за общата сигурност на НАТО и нарече новите пакети за подкрепа в областта на отбраната "положителна новина". Той продължава да е благодарен на лидерите, които са помогнали за реализирането на помощта, и за "важните стъпки" за опростяване на процеса на членство на Украйна в НАТО. Украинските войници са доказали, че демокрацията е по-силна от "терористичните атаки" на Русия, посочи още Володимир Зеленски.

Той даде висока оценка на резултатите от срещата на върха до момента, но в речта му си пролича и огорчение. Зеленски продължава да твърди, че идеалният резултат щеше да бъде Украйна да получи покана за присъединяване към НАТО, която все още не е официално обсъдена. Няма и времева рамка, предоставена от съюзниците.

The results of the summit are good, but if there would be an invitation to #NATO, they would be ideal, President #Zelenskyy said at a press conference. pic.twitter.com/qZiUgpqbi0