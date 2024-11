Евакуираха част от лондонското летище "Гетуик" (ВИДЕО)

Евакуираха част от лондонското летище "Гетуик", заради подозрителен предмет в багажа, съобщава BBC.

"Южният терминал остава затворен като предпазна мярка, докато продължаваме да разследваме инцидент със сигурността“, се казва в изявление на летището. Междувременно пътниците не могат да влязат в южния терминал, докато това продължава и влаковете в момента не спират на летище "Гетуик.“

Gatwick Airport’s South Terminal evacuated this morning following a security incident. Passengers, including those past security, were told to leave. Authorities investigating; terminal access restricted. #Gatwick #SecurityIncident pic.twitter.com/H5oMJXVlbw

Полицията в Съсекс казва, че е открила забранен артикул в някакъв багаж. Няма повече подробности за това какъв може да е този елемент, но очевидно предизвиква достатъчно значителна тревога за властите, за да решат да затворят голяма част от това летище. В момента операцията се ръководи от полицията. Няма предположения, че са замесени служители на контратероризма.

Въпреки това екип за обезвреждане на експлозиви е изпратен на летището „като предпазна мярка“. ОЩЕ: Съмнителен пакет до посолството на САЩ в Лондон - извършиха контролиран взрив (ВИДЕО)

London Gatwick Airport's South Terminal has been evacuated as a precaution due to an ongoing security incident. Bomb disposal crew on site. This is jihad and intifada that so many people in London wanted. pic.twitter.com/FQkMJ9MEMN