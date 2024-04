F-16 и модернизирани Су-27: Украинските неприятни изненади за Русия (ВИДЕО)

В ефира на украинския телемаратон говорителят на украинските ВВС Иля Евлаш коментира как Украйна ще приеме изтребителите и ще предотврати да бъдат ударени от руски дронове и ракети.

"Ако говорим за направа на подземни хангари и бункери, трябва да отделим много пари, огромни средства. Освен това, изграждането на такива структури отнема време. Затова сега разработваме други методи къде и как да ги "приютим". Ще използваме постоянно различни видове писта и летища, ще ги местим, за да бъде трудно за врага да ги открие", заяви говорителят на украинските ВВС.

Още: Белгия ще достави изтребители F-16 на Украйна още тази година

The Air Force told how they will store F-16 fighters to prevent them from being hit by Russia.



"These are enormous funds if we are talking about digging underground, storage facilities, bunkers. This also takes time. Therefore, we are now developing other methods of how to place… pic.twitter.com/4O3BU1EHnP