Фицо пред украинския премиер: Гледаме "хладно" на членството ви в НАТО, други ще ви спрат за ЕС

Словашкият премиер Роберт Фицо заяви, че не е против присъединяването на Украйна към Европейския съюз, но е по-скоро против членството на страната в НАТО.

Фицо каза, че неговото правителство няма да попречи на присъединяването на Украйна към ЕС, но ще има държави, които ще са с различна позиция. „Ние няма да поставяме пречки по отношение на членството на Украйна в ЕС. Ще има страни, които ще бъдат против бързото членство на Украйна в Европейския съюз. Казвам това открито и ясно. Искаме да споделим с вас нашия опит от присъединяването. Този опит е интересен и ценен. Към членството на Украйна в НАТО се отнасяме по-скоро хладно, но ще участваме във всички конференции", бяха думите на словашкия премиер.

🇸🇰🇺🇦 Slovakia is ready to help Ukraine on its path to the EU, says Prime Minister Shmyhal. However, Slovak Prime Minister Fico warned that some EU countries will try to slow down Ukraine's accession process. pic.twitter.com/csKl49kxp8