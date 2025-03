Фон дер Лайен: Европа трябва спешно да бъде превъоръжена (ВИДЕО)

„Трябва спешно да превъоръжим Европа“, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в неделя след решаваща среща на върха в Лондон за европейската сигурност и войната в Украйна, предаде френския всекидневник Le Monde. Срещата на върха събра около петнадесет лидери на държави, съюзници на Киев и беше открита в неделя следобед в присъствието на украинския президент Володимир Зеленски - два дни след разгорещения му спор с американския президент Доналд Тръмп.

Говорейки пред пресата, европейският лидер обяви, че ще представи „всеобхватен план за това как да превъоръжи Европа“ на специалната среща на върха на Европейския съюз в областта на отбраната в четвъртък, 6 март, цитирайки необходимостта от увеличаване на разходите за отбрана „за продължителен период от време“. ОЩЕ: Стармър: С Франция работим по план за мир в Украйна

Украинският президент беше топло посрещнат в неделя в Лондон от европейските лидери. „Ние сме с вас и ще бъдем толкова дълго, колкото е необходимо“, каза му британският премиер Кийр Стармър, който вярва, че тази среща на върха представлява „момент за обединение“.

Припомняме, че малко преди началото на срещата домакинът обяви, че Великобритания и Франция ще работят с Украйна по план за прекратяване на сраженията с Русия, който по-късно ще бъде представен на САЩ.

