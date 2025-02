Фон дер Лайен към Кийт Келог: ЕС дава за Украйна най-много от всички и ще направи дори повече

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви пред пратеника на Доналд Тръмп за Украйна и Русия - Кийт Келог, че Европейският съюз иска „да работи със Съединените щати, за да спре кръвопролитията и да помогне за постигането на справедлив и траен мир, който Украйна и нейният народ заслужават“. Двамата проведоха дискусия, резултатите от която Фон дер Лайен съобщи в профила си в социалната мрежа Х.

Тя е представила на Келог „европейските планове за увеличаване на производството и разходите за отбрана, което ще укрепи както европейския, така и украинския военен потенциал“: В клопката на Тръмп? Европа готви невиждан като стойност оръжеен пакет за Украйна.

Фон дер Лайен говори и за намеренията си да осигури пълния размер на военната помощ, която ЕС предоставя на Киев, и „дори да направи повече“. Тя е изтъкнала ангажимента на ЕС в размер на 135 млрд. евро за финансовата стабилност и отбраната на Украйна - блокът е направил "повече от всички останали", отчете председателят на ЕК.

„Потвърждавайки ангажимента на ЕС за справедлив и траен мир, председателят отново подчерта, че всяка резолюция трябва да зачита независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна, подкрепена от силни гаранции за сигурност. Както председателят (на ЕК) ясно заяви, това е критичен момент“, се казва в изявление на Европейската комисия.

Important discussion with @generalkellogg on Ukraine.



Financially and militarily, Europe has brought more to the table than anyone else. And we will step up.



We want to partner with the US to deliver a just and lasting peace for Ukraine.



Now is a critical moment.