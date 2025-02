За какво се разбраха САЩ и Русия на преговорите в Рияд: Няколко основни момента

Срещата между делегациите на САЩ и Русия в столицата на Саудитска Арабия завърши. Постепенно излиза откъслечна информация за какво са се разбрали преговарящите на продължилите близо четири часа преговори. Двете делегации говориха за войната в Украйна и за възстановяване на отношенията между двете страни. Преговорите стартираха в двореца "Дирия" в Рияд около 10 ч. българско време.

🇺🇸🇷🇺‼️🚨 The first morning session of the US-Russia talks in Riyadh is over, the parties have started a working lunch, after which there will be a final session.



The atmosphere is friendly.



— Russian Foreign Ministry pic.twitter.com/zdZR4VKwes