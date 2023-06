Фон дер Лайен обяви първия европейски подход за психичното здраве (ВИДЕО)

"На Конференцията за бъдещето на Европа хората ни казаха колко много ги е грижа за психичното здраве. И са прави. Защото психичното здраве е просто здраве. Слушахме. И днес ние действаме, с първия европейския подход към психичното здраве – от превенция до лечение и възстановяване", каза председателят на ЕК. ОЩЕ: Гутериш: Психичното здраве е най-пренебрегвано

In the Conference on the Future of Europe, people told us how much they cared about mental health.



And they are right. Because mental health is simply health.



We listened. And today we act, with the first 🇪🇺 approach to mental health - from prevention to treatment and recovery. pic.twitter.com/lQQjtQNkxK