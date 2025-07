Грузия арестува стар бизнес партньор на Тръмп - телеком магнат, опълчил се срещу властта

Гиорги Рамишвили - виден грузински бизнесмен и основател на Silk Road Group (инвеститор в диверсифицирана енергия) - е бил арестуван на 6 юли. Полицията твърди, че е носил огнестрелно оръжие в ръчния си багаж на терминала за заминаващи на международното летище в Тбилиси. Служителите на реда "иззеха огнестрелно оръжие, пълнител и патрони, докато проверяваха ръчния багаж на Рамишвили чрез скенер", съобщи грузинското министерство на вътрешните работи късно в неделя - часове след първоначалните съобщения за ареста му.

Самото задържане се счита за политически ход. По време на неотдавнашните антиправителствени протести Рамишвили открито подкрепи интеграцията на Грузия в Европейския съюз. След като управляващата партия - проруски настроената "Грузинска мечта" - обяви замразяване на плановете за присъединяване към ЕС, компаниите на бизнесмена Silknet и Silk Road Group публикуваха изявления, в които потвърдиха подкрепата си за пътя на Тбилиси към блока, припомня беларуската опозиционна телевизия NEXTA.

