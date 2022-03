Фон дер Лайен за Украйна: Сблъсък между върховенството на правото и правото на пушката

По нейните думи едва ли сред евродепутатите някой се съмнява, че мястото на украинците е в европейското семейство.

"Русия също е на кръстопът, засегнати са дългосрочните интереси на руснаците и все повече от тях го осъзнават. Има и друга Русия, отвъд кръга на Путин, и на нея казваме, че има нашата подкрепа", добави тя.

Фон дер Лайен призова ЕС да увеличи производството на възобновяема енергия, за да намали енергийната зависимост от Русия. "Вярвам, че европейците добре разбират нуждата да се изправим срещу тази жестока агресия. Това ще има цена, но ще я платим, защото свободата е безценна, посочи председателят на ЕК. Заложена е съдбата на Украйна, но и нашето бъдеще е в залог. Отговорът ни на Русия днес ще определи бъдещето на международната система", посочи Фон дер Лайен.

Тя нарече последните дни "Часът на истината за Европа". Сигурността ни не е даденост. Путин реши, че Украйна не може да съществува. Това никога няма да стане, никога няма да го приемем, заяви председателят на ЕК.

We cannot take our security for granted. We have to stand up for it.



We will use our budget to purchase and deliver weapons to a country under attack - €500 million to support 🇺🇦 defense.



