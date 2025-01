Франция към Тръмп: ЕС няма да ти позволи да превземеш Гренландия (ВИДЕО)

Френският външен министър Жан-Ноел Баро се закани на Доналд Тръмп заради амбициите на новоизбрания президент на САЩ да присъедини остров Гренландия към Съединените американски щати. Топ дипломатът на Франция заяви, че Европейският съюз няма да позволи на други държави да атакуват суверенните им граници, след като републиканецът не изключи възможността за използване на военна сила за превземането на Гренландия и връщането на контрола върху Панамския канал.

„Изключено е Европейският съюз да позволи на други държави да атакуват суверенните му граници, независимо кои са те“, заяви Баро по френското радио. Той има предвид Дания, под чиято юрисдикция се намира Гренландия. Датският премиер Мете Фредериксен вече отговори на Тръмп, като заяви, че самоуправляващият се остров в Северния ледовит океан принадлежи на гренландците.

Богатият на полезни изкопаеми, нефт и природен газ остров е с население около 57 хиляди души. Икономиката му е зависима от риболова и годишните субсидии от Дания.

Снимка: Getty Images

Тръмп показа интереса си за това да купи Гренландия по време на мандата си от 2017 г. до 2021 г., но гренландски и датски власти отхвърлиха възможността, преди да се състоят каквито и да било преговори. Преди няколко седмици републиканецът написа в социалните мрежи, че "собствеността и контролът над Гренландия са абсолютна необходимост".

Сега пък дойде и новото му изявление, от което се разбра, че е възможна военна или икономическа принуда, с която САЩ да интегрират Гренландия в границите си. Синът му Доналд Тръмп-младши посети острова, докато републиканецът изкушаваше жителите му, че щели да спечелят много, ако са част от САЩ.

Тръмп дори заяви, че иска да присъедини Канада, което срещна остра реакция от властите в Отава.

Снимка: Getty Images

Водещият на Fox News (единствената голяма телевизия в САЩ, благосклонна към републиканците) Джеси Уотърс също заяви желание да се нахлуе в Канада. „Канада... Фактът, че не искат да ги нападнем, ме кара да искам да ги нападнем. Искам да утоля империалистическата си жажда“, заяви той. Уотърс също така добави, че „съседите“ на САЩ трябвало да смятат за привилегия възможността да бъдат приети като част от Съединените щати.

Fox News host Watters also stated his desire to invade Canada “Canada, the fact that they don't want us to invade them makes me want to invade. I want to quench my imperialist thirst”. Continuing Trump's invasive rhetoric, who today revealed what the US would look like if… pic.twitter.com/YB89wBCMQJ

Междувременно Тръмп публикува снимка в социалните мрежи, на която САЩ, Канада и Гренландия са обединени в едно - с името Съединени американски щати.

Trump: Here's what the U.S. will look like if Canada joins it



The map on which Canada will become the 51st state, the American president-elect published on his page in the social network Truth Social.



This is far from the first statement by Donald Trump.



The “merger” story… pic.twitter.com/GJJtmke3WP