Мете Фредериксен към Тръмп: Гренландия принадлежи на гренландците (ВИДЕО)

„Гренландия принадлежи на гренландците“, заяви датският премиер Мете Фредериксен в отговор на Тръмп, който отново каза, че Гренландия трябва да стане част от Съединените щати.

Синът му Дон младши кацна в арктическата територия, предаде NEXTA.

„Моята позиция и позицията на правителството са много ясни, че бъдещето на Гренландия ще бъде определено в Гренландия“, каза Фредериксен пред телевизионния оператор TV2. „Гренландия принадлежи на гренландците“, добави тя.

„Ако Гренландия в даден момент вземе решение от някакъв характер, тогава датското правителство ще го разгледа“, каза Фредериксен във вторник и призова за запазване на спокойствие по темата.

Фредериксен беше министър-председател, когато Тръмп първоначално повдигна идеята за закупуване на Гренландия по време на първия си мандат като президент на САЩ през 2019 г.

Датският премиер отговори остро по този повод, като нарече идеята „абсурдна“ и обвини Тръмп, че е отменил планирано държавно посещение в Дания.

