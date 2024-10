Франция ще достави дронове-камикадзе на Украйна (ВИДЕО)

Франция вече е провела успешни тестове на първите си дронове-камикадзе и ще започне доставки на безпилотните летателни апарати за Украйна в следващите няколко седмици. Това каза френският министър на отбраната Себастиен Лекорню, цитиран от редица украински медии - "Украинская правда", Kyiv Independent и Defense Express.

По-рано тази година Лекорню заяви, че Франция ще поръча производство на над 2000 дрона, като първите 100 ще бъдат пратени в Украйна. Проектът за производството на безпилотните летателни апарати носи името „Колибри“. Цената им е под 20 000 евро, обхватът – 5 километра.

Дроновете-камикадзе са едно от оръжията, които безспорно се превърнаха във военна иновация и ефективен военен инструмент заради войната в Украйна.

