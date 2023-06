Френските власти обмислят извънредно положение, Макрон си тръгна от Брюксел

ОЩЕ: Стотици задържани в поредния ден на размирици във Франция

Арестувани са най-малко 875 души след поредната нощ на безредици из цяла Франция. Президентът Еманюел Макрон си тръгна преждевременно от Брюксел в петък, където се провежда срещата на върха на ЕС, за да се върне у дома за спешно заседание с министрите, предаде AFP.

Според Елисейския дворец - френският президент е готов да адаптира мерките за сигурност "без табута".

Премиерът Елизабет Борн не отговори изрично на въпроса на репортерите дали се обмисля въвеждане на извънредно положение, като каза само, че правителството обмисля "всички възможности" за възстановяване на сигурността след дните на размирици, предаде BBC.

Междувременно във втория по големина град - Марсилия - днес бяха забранени публичните демонстрации. Според местните власти от 19:00 ч. тази вечер ще бъде спрян и целият обществен транспорт.

На 27 юни Нахел М. беше убит в Нантер - западно предградие на Париж, след като отказа да спре за полицейска проверка на пътя. Инцидентът разпали дебати във Франция относно тактиката на полицията, която отдавна е критикувана от правозащитни групи за отношението към хората в бедните предградия, особено към етническите малцинства.

