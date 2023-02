Гаф с неизключен микрофон: Еврокомисарят Оливер Вархеи нарече колегите си "идиоти"

Гафът се случи докато Вархеи отговаряше на въпрос на хърватския евродепутат Томислав Сокол при обсъждането на разширяването на Европейския съюз в Западните Балкани. След като приключи с изказването си и си седна на мястото той забрави да изключи микрофона си и на всеослушание ясно прозвуча коментарът му: "Колко още идиоти има?", чут от всички присъстващи, пише унгарското издание Telex.

ОЩЕ: Блинкен: Путин трябва да се откаже от идеята, че Украйна е негова собственост

След скандала унгарската опозиционна партия Демократична коалиция призова Вархеи да си подаде оставка, определяйки репликата му като напълно неприемлива. Те обявиха, че ще информират за случая председателя на Европейския парламент и на Европейската комисия и че ако Вархеи откаже да подаде оставка, ще очакват Урсула фон дер Лайен в качеството си на председател на ЕК да му я поиска незабавно.

Самият Оливер Вархеи излезе с изявление, в което обясни, че е станало недоразумение и думите му не се отнасяли до присъстващите в залата. "Искрено съжалявам за недоразумението по повод моята забележка на пленарната сесия на Европейския парламент на 14 февруари. Тя се дължеше на частен разговор на унгарски между мен и ръководителя на кабинета на съвсем странична тема и тя беше извън контекста... Напълно уважавам институциите на ЕС, включително Европейския парламент и неговите уважаеми членове", каза еврокомисарят.

Sincerely regret the misunderstanding around my remark at the plenary session of the @Europarl_EN on 14 February 2023.

My statement :https://t.co/rLjp768JEP