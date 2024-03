Ген. Сирски: Ако руснаците тръгнат пак към Харков, това ще е фатално за тях (ВИДЕО)

Още: Зеленски предупреди за голяма руска офанзива през следващите месеци (ВИДЕО)

Сирски отбеляза, че е невъзможно да се пренебрегне всяка информация за подготовката на противника за настъпателни действия, включително и тези оценки на западните медии относно новата заплаха за нападение над Харков.

"Затова предприемаме всички мерки, за да реагираме адекватно на такава възможност. Днес извършваме голям комплекс от работи по укрепването на територии и позиции, инсталираме цялостна система от бариери и планираме използването на нашите войски в случай на такива действия", каза главнокомандващият украинската армия в интервю за "Укринформ".

Ukraine is building more fortifications in the Zaporizhzia direction. pic.twitter.com/0UT4ElR7Zi