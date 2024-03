Голяма мобилизация в Русия за атака на Харков: Руска медия предупреждава (ВИДЕО)

Според информацията, идеята е сегашните руски сили в Белгородска област да бъдат хвърлени в атака срещу Харков (градът е сравним със София като население), а на тяхно място да дойдат наборници и резервисти, които да подсигурят тила. За целта ще бъдат ангажирани още 300 000 души – това е повече, отколкото беше армията на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин, когато за пръв път нахлу в Украйна на 24.02.2022 г.

Данните идват в момент, в който командващият украинските сухопътни сили генерал Олександър Павлюк коментира, че Украйна знае следното - Русия формира резерв от около 100 000 войници, но не е ясно за какво. Може да е за офанзива - през лятото, може да е за ротации и окомплектоване на части, които са претърпели големи загуби, каза генералът.

Russia is creating a group of more than 100,000 soldiers, they may go on the offensive during summer, Commander of the Ground Forces of Ukraine, Oleksandr Pavlyuk, said.



"We don't fully know the Russian plans. We only know that they are creating a group of more than 100,000… pic.twitter.com/pbUTaVudKC — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 22, 2024

Руският план за атака на Харков

Първо, руските военни комисариати ще се насочат към събиране на резервисти и то специално с договори с руското военно министерство за включване в мобилизационния кадрови резерв. Особеността е, че 2 пъти годишно такива хора са задължени да ходят на военно обучение. "Верстка" твърди, че в Русия има около 2 000 000 такива резервисти.

"Нещо става. Сега се набират резервисти както преди мобилизация. Дали ще стане или не, не знам, но миналия път процедурата беше същата", казва за пред руското издание фицер от една от военните части в Забайкалския край, която обучава мобилизирани.

На 1 март Владимир Путин подписа ежегоден указ за военно обучение за резервисти. Сред тях са уволнените от служба, учили във военни университети, неслужили по някаква причина, преминали алтернативна гражданска служба, както и жени с военна специалност. В една от военните комисии на Ленинградска област такива резервисти са имали инструкции за мобилизация, залепени във военните им карти, казва един от източниците на "Верстка" във военната служба. А служител на една от специалните структури на руското военно министерство потвърдил пред руската медия, че някои военни части вече се "подготвят за събиране на резерви, които с инструкции за мобилизация могат да бъдат изпратени навсякъде".

"Целта е да назначим на договор (за военна служба) тези, които ще бъдат демобилизирани до април, и тези, които са били демобилизирани миналата година", казва източник, близък до администрацията на президента. Те "ще бъдат убедени с всички средства", потвърждава втори източник. А това се прави, защото много рязко са намалели желаещите да влязат в руската армия – октомври, 2023 година идвали по 500-600 души на ден, желаещи да подпишат договор за професионални военни, сега са по 20-30, пише "Верстка" на база своите източници.

Второ – информация отново пред руската медия от медицински работник към военен комисариат в Москва. По думите му, от края на февруари, 2024 година, вече се издават документи за отсрочка от мобилизация за държавни служители и за работещи в някои руски военни предприятия. С други думи, не можеш да не бъдеш мобилизиран – и медицинският работник твърди, че вече има няколко хиляди такива издадени удостоверения. "Никой не казва, че това е за нова мобилизация, но защо иначе се прави, не е ясно", коментира той. А служител в руското държавно предприятие за ремонтни дейности "Жилищник" е разказал на 20 март пред "Верстка" следното, след като и на него му бил издаден такъв документ: "Шефовете казаха, че всичко е готово. Военните книжки и мобилизационните удостоверения са в ръководството и не се издават лично".

Според казаното от източниците на "Верстка", изглежда руската идея за Харков е той да бъде обкръжен, за да не стане "втори Мариупол" - да няма такава разруха и опустошение, което може да предизвика вече много по-крута реакция на НАТО и Запада. Колебания обаче, че все пак това ще стане възможно, има.

Към момента, в Белгородска и Курска област няма данни да се събират толкова значими сили, напротив: Война на Русия с НАТО: Нови сигнали. Лятна руска офанзива в Украйна - перспективи (ВИДЕО). Украинският военен наблюдател и о.з. полковник Константин Машовец на няколко пъти анализираше ситуацията в последните месеци и за последно говори по-обширно как има вече конкретно придвижване на важни руски части, подсказващи подготовка засега за локални руски операции именно в Харковска област – припомнете си: Война между Русия и НАТО: Вероятен сценарий. Тревожни сигнали от Авдеевка и Белгород (ВИДЕО)

Харков: Много тежка ситуация

The Russian Defense Ministry has called the attack on the Dnipro hydroelectric power plant a "retaliatory strike"



"A large-scale strike on Ukrainian facilities was carried out on energy facilities, military-industrial complex, railway hubs, arsenals, and AFU deployment sites,"… pic.twitter.com/lEkCpo9agL — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024

Днешният директен руски ракетен удар по ВЕЦ "Днепър", както и по други обекти на украинската критична инфраструктура, е довел до пълно спиране на тока в Харков. Това каза кметът на града Игор Терехов в специално видеообръщение в официалния си канал в Телеграм: Ще има ли Украйна ток? Официални данни за ударения от Русия най-голям ВЕЦ в страната (ВИДЕО)

По думите на Терехов, вече са осигурени алтернативни източници на ток, за да може поне донякъде да бъде възстановено снабдяването с вода – постепенно водата се връща за битовите домакинства. Кметът обаче предупреди, че ще отнеме време. Той допълни, че това е най-голямата руска атака срещу Харков от началото на войната – Руската федерация е изстреляла над 20 ракети по цели от критичната инфраструктура на града.

‼️ #Kharkiv is completely blacked out. This is the most large-scale attack on the city since the beginning of the war



This is reported by Mayor Terekhov.



More than 20 missiles were fired at energy facilities. The damage is "too serious". Water and heat supply, electric… pic.twitter.com/h6NDSx3ug1 — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024

И още – заради липса на ток са спрени дори светофарите в Харков. Почти няма централно отопление – 40 000 абонати все пак имат парно заради модулни котелни съоръжения. Отворени са пунктове за безплатен топъл обяд както и убежища – до обяд те са приютили 2917 души.

