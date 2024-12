Германия и Австрия спират разглеждането на молби за убежище от сирийци

Германия временно преустанови обработката на молби за убежище от сирийски граждани, съобщава Der Spiegel, позовавайки се на Федералната служба за миграция и бежанци.

Според говорител на службата, ситуацията в Сирия е "неясна и непредсказуема", което затруднява оценката на бъдещото развитие в региона. Поради тази причина германските власти са решили временно да отложат разглеждането на молбите за убежище от сирийци.

По информация на Der Spiegel, това засяга 47 270 заявления, по които все още не е взето окончателно решение. От тях около 46 000 са първоначални молби за убежище.

Подобна мярка е предприета и от австрийските власти, информира Kronen Zeitung, позовавайки се на правителствени източници.

Междувременно NTV Harber съобщава, че хиляди сирийски бежанци се завръщат по домовете си, като са "залели" турско-сирийската граница.

Те се връщат от Турция след години на гражданска война в Сирия и свалянето на режима на Башар Асад. На един от основните гранични пунктове - Джилвегьозю, се наблюдават огромни опашки от хора.

