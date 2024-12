Сирия сега: Израел се намеси, съдбата на кюрдите е неясна, богатството на Асад – на показ (ВИДЕО)

В Сирия вече има нова власт – и страховете, че държавата ще бъде разкъсана на парчета и ще потъне в още по-голям хаос, растат.

Видимо от гледна точка на директна намеса вече се вижда какво прави Израел. Тел Авив буквално атакува от юг с цел да не позволи Голанските възвишения да се превърнат в опасност за израелската държава. Според "Ал Арабия", Русия е предала на Израел контрола в планината Тал ал Хара в провинция Дараа, където също тръгна бунт срещу Башар Асад преди Дамаск да падне. Става въпрос за две руски бази – Русия имаше общо 6 в Сирия преди светкавичния срив на режима на Асад. Израелската армия наложи полицейски час на жителите на пет града, разположени в т.нар. буферна зона в Южна Сирия, в съседство с частта от Голанските възвишения, окупирана от Израел през 1967 година. Израелски войници навлязоха в провинциите Кунайтра и Дараа малко след като силите на сирийския режим се оттеглиха от тези райони, посочва De Re Militari: Нетаняху нареди на военните да завземат буферната зона в Сирия, ЦАХАЛ удари редица цели (ВИДЕО)

Едно от лицата на проекта – Руслан Трад, коментира в профила си във Facebook, че сега обръща внимание и на проблема с кюрдите. Той напомня, че там роля имат САЩ – те подкрепят Сирийските демократични сили (СДС), по същество това са кюрдите. Само че Турция не приема ПКК – Кюрдската работническа партия, която по същество е крайноляво изражение на комунизма. От 2014 година насам, по времето на Барак Обама, САЩ подкрепиха кюрдите, но с условието Сирийските демократични сили да не са затворена кюрдска общност и да няма изтъпление срещу хора, които не споделят възгледите на ПКК. Сега, според Трад, вероятно много хора, които подкрепят СДС, предимно араби, ще се присъединят към новия режим, начело на който се очертава да застане Абу Мохамед ал-Джолани, лидерът на Хаят Тахрир аш-Шам (ХТШ) – организация, набрала сила под името на Фронт ан-Нусра и с подкрепата на Ал Кайда, която сега се мъчи да скъса с имиджа на ислямисти-джихадисти. Вече има слухове, че администрацията на отиващия си американски президент Джо Байдън мисли дали да свали санкциите срещу ХТШ.

"Ако Доналд Тръмп обаче реши да откаже да подкрепи кюрдските комунистически бригади и изпълни предложението на Ердоган да прехвърли цялата "борба срещу ИД" в Сирия на Турция, съдбата на кюрдите на картата на Сирия най-вероятно ще бъде тъжна - ПКК, подобно на клона си в Турция, ще потъне в нелегалност, губейки територии", заключва Трад. Що се отнася до кюрдите, вече има съобщения, че една от техните крепости в лицето на Манбидж вече е ръцете на Сирийската национална (свободна) армия, която е организация, съществуваща благодарение на Турция и която заедно с ХТШ започна успешния бунт срещу Асад сега.

