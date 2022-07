Германия одобри производството на още 100 гаубици за Украйна

Готовността на Берлин да продаде такова голямо количество гаубици Panzerhaubitze 2000 бележи значително увеличаване на военната подкрепа за Киев. Германия вече е доставила на нападнатата от Русия страна девет такива гаубици от армейските си запаси, а украински официални лица заявиха, че най-модерните оръжия вече са дали ценен принос в борбата им срещу руската инвазия.

Говорител на Krauss-Maffei Wegmann потвърди, че Киев е поръчал от компанията 100 броя Panzerhaubitze 2000 на обща цена от 1,7 млрд. евро. Германското министерство на икономиката, което отговаря за контрола върху въоръженията, е дало необходимото разрешение за започване на производството на артилерийските единици на 13 юли, пише Der Spiegel.

Не е дадена прогноза колко време ще отнеме производството и изпращането на гаубиците. Важното в случая е, че германското правителство ще трябва да издаде допълнително разрешение за износ за Украйна, което означава, че окончателната доставка на оръжията все още не е напълно гарантирана.

Въпреки това фактът, че правителството е одобрило производството на артилерийските единици, показва, че Берлин очаква войната в Украйна да продължи дълго време, коментира Politico.

🇩🇪The new IRIS-T air defense system will arrive in Ukraine before the end of the year, - Deputy Press Secretary of the German government Christian Hoffmann. pic.twitter.com/D2oM8SIvBm