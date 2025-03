Главен преговарящ на Тръмп натиска в посоката на Путин за окупираните украински земи (ВИДЕО)

Водещият съветник на американския президент Доналд Тръмп - Стив Уиткоф, повтаря руската пропаганда, лъжливо твърдейки, че незаконните референдуми в окупираните украински региони показват желание за присъединяване към Русия. Той нарича руското заграбване на земя от Украйна "слон в стаята" и твърди, че Москва никога не е искала повече. Припомняме, че избирателните комисии в Донецк, Луганск, Херсон и Запорожие решиха да покажат процеса по преброяване на бюлетините на т.нар. референдуми, за да демонстрират „честността на вота“. Само че публикуваните кадри показват празни бюлетини, извадени от урните. ОЩЕ: Самите руснаци пуснаха кадри, показващи колко фалшиви са т.нар. референдуми (ВИДЕО)

Trump envoy Witkoff parrots Russian propaganda, falsely claiming illegal and unlawful referendums in occupied Ukrainian regions showed a desire to join Russia.



These sham votes violate international law. He calls recognizing Russia's land grab Ukraine's "elephant in the room"… pic.twitter.com/ce3x1XOVS6