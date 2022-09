Самите руснаци пуснаха кадри, показващи колко фалшиви са т.нар. референдуми (ВИДЕО)

Окупаторите дори не са се опитали да прикрият пропуските си във фалшивите обществени допитвания за присъединяване на украинските области към Руската федерация. Първи канал излъчи председателя на комисията в т.нар. Донецка народна република, която дори не гледа какво е отбелязано на бюлетината, но бързо преминава през всички разписки, обявявайки резултатите – „за“.

How many blank ballots did you count?



Or is the phrase "silence means consent" written into their order of "voting"?



By the way, note that the "chairman of the commission" does not even look at the ballots, but simply defiantly announces the results "for". pic.twitter.com/B6B9DpCjHq