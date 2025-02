Голям газов облак над руски град: Спокойно, няма да се удушите, уверява губернаторът на Астрахан

"Уважаеми граждани, тази сутрин градът беше покрит от облак от природен газ, който има специфична миризма, която се появява след обработка (процес на одоризация). Причината за миризмата на газ - пускане на инсталации в завода за преработка на газ. Специалисти извършват възстановителни дейности и тази сутрин са започнали да пускат производството (в завода). В момента тече процесът на въвеждане в експлоатация, включително стартиране на факелно изгаряне". Такова "успокоително съобщение" публикува губернаторът на Астраханска област Игор Бабушкин в официалния си канал в Телеграм.

По думите на Бабушкин, част от факелното изгаряне в Астраханския газопреработвателен завод било спряно и сега се пускало отново. "По време на този процес се отделя газ, който след това се запалва, точно както на битова газова печка. Според метеорологичната служба газовият облак се движи към степта. Природният газ не е опасен за здравето в открити пространства и качеството на атмосферния въздух ще се нормализира в близко бъдеще.Бих искал да предупредя жителите на Астрахан, че в следващите дни, преди централата да се върне в режим на работа по график, са възможни подобни ситуации. Не изпадайте в паника", обяснява Бабушкин.

Don't panic, it's just a gas cloud



The governor of Russia's Astrakhan region told residents not to panic on Wednesday after its main city, close to a huge gas chemical complex that was attacked by Ukrainian drones this week, was enveloped in a cloud of natural gas.



