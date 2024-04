Голямо обещание за норвежките F-16 за Украйна. Украински удари в Крим и Бердянск, Русия обстреля Полтава (ВИДЕО)

"Убеден съм, че Украйна също трябва да усили военния си потенциал, да нанася удари зад фронтовата линия. И това е една от причините, поради които сме много щастливи да се присъединим към коалицията F-16, където ще прехвърлим норвежките F-16, които са модернизирани, в добро състояние", каза той, цитиран от РБК. Норвежкият министър добави, че страната му участва в процеса на обучение на украински военни пилоти за F-16.

Барт Айде не каза колко точно изтребители ще даде Норвегия, но увери, че броят ще е значителен, като призна, че някои от самолетите ще се ползват за резервни части. Неотдавна говорител на украинските ВВС коментира, че те се нуждят от 150 изтребителя F-16, за да се окаже значим ефект във войната. Такава бройка никой не е обещал: Новини от Норвегия подсказват колко F-16 отиват в Украйна

Днес, 15 април, в Крим беше обявена тревога и движението по Кримския мост беше спряно за известно време, към момента на публикуване на материала е спряно за втори път. Украинският телеграм канал "Кримски вятър" публикува видео на вероятно руски военен самолет, вдигнат във въздуха, може би като контрамярка на обстрел по наземни цели:

В Бердянск са свалени две ракети Storm Shadow, съобщава руското военно министерство. Има предположение, че целта им са били два завода - "Южгидромаш" и "Азмол". "Азмол" преработва суров петрол, докато "Южгидромаш" е машиностроителен завод, предимно за селскостопанска техника, но след като Бердянск падна под руска окупация вероятно предприятието се използва изключително за технологичните нужди на руската армия:

Само преди 2 дни Украйна удари подобен завод в Луганск, има сателитни снимки от последствията - украинските данни са, че там са ремонтирани машини за руската армия и е имало команден пост: Мощни взривове в окупирания Луганск: Украинците удариха военен завод (ВИДЕА)

Satellite images of the airstrike on Luhansk Machine-Building Plant-100 emerged. The place that was hit, was reportedly used for the repair of military Russian equipment. https://t.co/1VyGpBJYwW pic.twitter.com/8XEW3fNPKM