Гори емблематична сграда в Лондон (ВИДЕО)

Гори емблематичната сграда Самърсет Хаус в Лондон, пишат световните медии.

В момента около 125 пожарникари се борят с пожара в Съмърсет Хаус в централен Лондон. Видеоклипове, публикувани в социалните медии, показват сив дим, който се издига във въздуха от забележителната сграда, над река Темза и близкия мост Ватерло, предава BBC. ОЩЕ: Бивш съветски самолетоносач избухна в пламъци в Китай (ВИДЕО)

