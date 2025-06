Гори и пуши постоянно: Завод в окупирания Мелитопол и депо в руска авиобаза (ВИДЕО)

Пожарите в Русия, но и в окупираната от руската армия украинска земя, изглежда нямат край. За нови два съобщават отворени източници на информация.

Първият е при Мелитопол - подпалил се е машиностроителният завод "Хидромаш". Официално не е ясно каква е причината за пожара, а съобщението, че е избухнал, потвърди и председателят на движението "Ние сме заедно с Русия" Владимир Рогов в канала си в Телеграм. Рогов де факто е и двигател на руската окупационна власт в Запорожка област.

A video from occupied Melitopol, showing the plant is on fire. https://t.co/qEcqEx26oy pic.twitter.com/42YDpR9INT — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 8, 2025

🔥A massive fire is raging at the “Hydromash” plant in occupied Melitopol



Reportedly, the Russians set up yet another military base on the premises after the occupation.



The blaze is intense — visible across the entire area! As usual, the cause of the fire has not been… pic.twitter.com/Jvvl5PlcD4 — NEXTA (@nexta_tv) June 8, 2025

Освен това, системата FIRMS, с която НАСА засича топлинни петна на повърхността на планетата (където и да е на Земята), отчита пожар в руската авиобаза "Кримск", в Краснодарския край. Пожарът е в района на едно от депата за горива на базата, съобщава мониторинговата група на украинския телеграм канал "Кримски вятър".

A fire broke out last night at the fuel depot of the Krymsk airbase in Russia's Krasnodar Krai, according to FIRMS data analyzed by monitoring group "Crimean Wind." pic.twitter.com/vah2y0WFEP — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 8, 2025

