"Паяжина" 2.0: Данните за взривен руски влак, превозващ танкове. Руски Ту-160 избягаха на 6700 км от Украйна (СНИМКИ)

"Мислех, че нещо не е наред в доклада ни, как е възможно да са загубили 13 танка руснаците (така)? Но след като прочетох това руско хленчене, разбрах, че е възможно. Оказва се, че е "Паяжина" 2.0". Това написа украинският военен телеграм канал "Офицер", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс", като препубликува както той го нарича "хленчене" от руски телеграм канал - потвърждение на официална украинска информация за взривен руски военен влак, с което са нанесени щети и поражения на 13 руски танка и над 100 единици друга руска военна техника - Още: Взривени: Руски военен влак, превозващ танкове, и 3 установки "Искандер".

Допълнителни данни за достоверността на украинската официална информация дава и украинският телеграм канал "Кримски вятър". Той напомня, че на 3 юни е имало голям пожар при Чонгарския мост, има и сателитни снимки. Този мост свързва Крим с Херсонска област. "Много OSINT анализатори смятат, че там е унищожен руският влак с военна техника. Сателитното изображение показва следи от пожара, изгорял е голям участък между железопътната линия и Севернокримския канал". Каналът добавя, че по неофициална информация атаката е извършена с FPV дронове, излетели от зърновози - през специално направени отвори.

Междувременно, сателитни снимки от руската военновъздушна база в Анадир показаха, че руснаците са преместили чак там поне два свои стратегически бомбардировача Ту-160. Това е дистанция от около 6750 километра от границата с Украйна, но само на около 660 от границата със САЩ при Аляска. Явно след операция "Паяжина" руското военно ръководство стана доста предпазливо:

Recent images from Anadyr airbase show 2 Tu-160 bombers stationed there. Following Ukrainian strikes on Russian airbases, Russia is diversifying its strategic aviation by dispersing Tu-160 bombers across multiple bases.



Anadyr airbase is located on the Yakutia Peninsula, 6,750… pic.twitter.com/SWAlJPbe32