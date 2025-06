Путинова Русия извъртя номер и с убитите войници. Украйна има своя балистична ракета (ОБЗОР - ВИДЕО)

Подпалената от руския диктатор Владимир Путин пълномащабна война в Украйна отприщи толкова много противоречия между Москва и Киев, че омразата стигна и до ... мъртвите. И това преди готвената трета среща от т. нар. втори Истанбулски мирен процес, след като на втората среща беше договорен обмен на телата на убити войници от двете страни: 6000 срещу 6000. Но дори тази договорка беше поставена под въпрос, след като руската страна извъртя номер с убитите – Още: Вторият кръг от преговорите Украйна-Русия: Списъци със стотици деца, публикуван е и меморандумът на Киев (СНИМКИ).

Ръководителят на руската делегация в Истанбулския процес Владимир Медински, който е съветник на Путин, обяви вчера следобед, че първата партида тела от руска страна (общо 1212) била докарана до зоната за обмен. Ключовата подробност – от украинска страна казват, че руснаците изобщо не са ги уведомили предварително за това. Съответно, Медински не призна нищо такова, а директно каза, че Украйна решила да отложи за неопределено време обмена. Освен телата на убити войници, Русия тръгнала да предава на Украйна 640 ранени и тежко болни военнопленници, както и такива под 25 години, за да стартира процесът на размяна, договорен в Истанбул. Публично Медински, цитиран от редица руски медии, призова Киев да спазва договореното в Истанбул.

Russia releases footage of alleged refrigerated trucks with Ukrainian soldiers' bodies at the border for repatriation, manipulating this topic in its info space. Ukraine’s Coordination Center says Russia’s unilateral actions, bringing bodies to the border for exchange, violate… pic.twitter.com/96Ct5kqbpd — WarTranslated (@wartranslated) June 7, 2025

Украинските уточнения - Украйна е предоставила на Русия списъци за размяна на военнопленници, формирани в съответствие с ясно определени категории, договорени по време на преговорите в Истанбул: тежко ранени, тежко болни, по формулата „всички за всички“, както и млади военнослужещи. Руската страна представи други списъци, които не отговарят на договорения подход, казват от Киев. Украйна направи съответните забележки и в момента се очаква следващата стъпка от руска страна. По отношение на труповете – в Истанбул не беше договорена точна дата за старт на размяната, а Русия едностранно си реши това да стане сега, казват още от Киев. "За съжаление, вместо конструктивен диалог, отново сме изправени пред манипулации и опити за използване на чувствителни хуманитарни теми за пропагандни цели. Ние сме заинтересовани от реален резултат - от връщането на нашите пленници и телата на загиналите и сме готови да работим за това по-нататък в договорените рамки. Призоваваме руската страна да спре мръсните игри и да се върне към конструктивната работа", пише в официална позиция на Украинския координационен щаб за военнопленниците.

В крайна сметка, пред BBC ръководителят на Украинския координационен щаб за военнопленниците Петро Яценко посочи, че размяната на военнопленници и тела на загинали ще започне следващата седмица.

Същевременно, руският зам.-външен министър Сергей Рябков се оказа поредната уста, прокламираща опорните точки на Кремъл как Европа не искала мир в Украйна, а не Русия. Пред ТАСС той се оплака, че сега германският канцлер Фридрих Мерц се противопоставял на мира и опитвал да убеди американския президент Доналд Тръмп „да поеме по пътя на ескалацията“. Мерц гостува в Белия дом и там ясно каза на Тръмп, че Путинова Русия лъже и шикалкави, че иска истински мир в Украйна и че е време да има по-сериозни санкции. Рябков обаче изрази увереност, че Тръмп добре разбирал ситуацията и че първо трябвало да се решат първопричините за войната т.е. руските искания НАТО да не се разширява, дори да се върне назад до положението от 1997 година т.е. цяла Източна Европа да не е в Алианса и да няма русофобия в Украйна – Още: Мерц прояви дипломатическа ловкост с Тръмп, но трябва още (ВИДЕО)

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Предвид изтекли от украинска страна данни, че Русия се готви да завладее до края на 2026 година още 222 700 квадратни километра украинска земя – двойно повече, отколкото контролираше в най-добрия за руската армия момент в началото на пролетта на 2022 година, преди да отстъпи от Киев и преди украинските контраофанзиви в Харковска област и при Херсон, нови сателитни снимки показват как Украйна се готви за бъдеща руска офанзива в агломерацията Славянск – Краматорск. Това са последните големи украински градове в Донецка област – руската армия контролира около 70% от областта, но за да завземе оставащите 30% изглежда ще трябва да даде отново адски много жертви - Още: Новите "смазващи" санкции срещу Русия: Конгресът срещу Тръмп. Руска петилетка за година в Украйна (ОБЗОР – ВИДЕО)

Ukraine digs in, building vast trench networks, some far from the front. Kramatorsk’s trenches now stretch to Sloviansk, with new foxhole systems beyond these cities, a Ukrainian analyst reports on Telegram. pic.twitter.com/ghntMicu0L — WarTranslated (@wartranslated) June 7, 2025

Украинската телевизия "Еспресо" публикува думи на директора на Центъра за изследвания на украинската армия Валентин Бадрак, според които Украйна успешно е тествала в полеви условия нова балистична ракета с обсег 300 километра. При теста е поразен руски команден пост, каза Бадрак и добави, че вече се готви серийно производство на ракетата.

На този фон, сателитни снимки от руската военновъздушна база в Анадир показаха, че руснаците са преместили чак там поне два свои стратегически бомбардировача Ту-160. Това е дистанция от около 6750 километра от границата с Украйна, но само на около 660 от границата със САЩ при Аляска. Явно след операция "Паяжина" руското военно ръководство стана доста предпазливо:

Recent images from Anadyr airbase show 2 Tu-160 bombers stationed there. Following Ukrainian strikes on Russian airbases, Russia is diversifying its strategic aviation by dispersing Tu-160 bombers across multiple bases.



Anadyr airbase is located on the Yakutia Peninsula, 6,750… pic.twitter.com/SWAlJPbe32 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 7, 2025

Има известно понижение на интензивността на бойните действия в Украйна – с 19 по-малко са на дневна база. По официални украински данни на 7 юни са станали 193 бойни сблъсъка. Руснаците са хвърлили 168 управляеми авиационни бомби (КАБ) т.е. с 49 повече на дневна база. От тях 62 КАБ са хвърлени в Курска област, на руска земя – там, където още малко след Великден руската армия уж победи окончателно по думите на Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб над 6000 изстреляни снаряда т.е. с малко над 100 повече на дневна база. Руската армия е използвала малко над 3000 FPV дрона-камикадзе т.е. с около 450 по-малко на дневна база, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак най-голяма е интензивността на боевете в Покровското направление – 65 отбити руски пехотни атаки там. Още 25 руски пехотни щурма са спрени в съседното от юг Новопавловско направление по украинска информация – района на село Константинопол не е посочен като място на боеве, но този на село Богатир е в украинската сводка, предстои да видим дали руснаците са успели да се укрепят достатъчно добре в Константинопол, за да спрат украинските контраатаки там. Цели 31 руски пехотни атаки е имало в Курска област, още 22 са станали в Лиманското направление, 15 – в Торецкото и 11 в Краматорското, т.е. при Часов Яр.

Ukrainian Spartan brigade, backed by Black Sky drones and artillery, took out two Russian tanks and a mortar on Pokrovsk front. pic.twitter.com/yckVymHBI7 — WarTranslated (@wartranslated) June 7, 2025

За област Суми украинският военен оператор Станислав Бунятов обобщава, че ситуацията е тежка, защото украинците залагат основно на унищожаване на руската пехота с FPV дронове, но руснаците се съсредоточават да откриват и притискат украинските оператори на FPV дронове и те са принуждавани да отстъпват, а това дава възможности на руската пехота да напредва, защото украинската пехота е многократно по-малка като численост. Вече има геолокализирани кадри, показващи нови руски настъпления - в североизточна Киндратовка, южна Олексиевка, източна Яблоновка и източно от Локня.

Украинският военен телеграм канал "Офицер" обръща внимание на Северското направление и че след загубата на контрол на високи позиции при Билохоровка (Белогоровка) при река Жребец руснаците са понапреднали и при Григоровка.

Тази нощ Руската федерация е изстреляла само 49 дрона клас "Шахед" и безпилотни летателни апарати-примамки, както и 1 противокорабна ракета "Оникс" плюс 2 управляеми авиационни ракети Х-59/69. Свалени са 40 дрона - Още: Взривени: Руски военен влак, превозващ танкове, и 3 установки "Искандер"

И тази нощ кметът на Москва Сергей Собянин явно не е спал – или поне хората, които поддържат официалния му канал в Телеграм. Там бяха публикувани общо 6 съобщения след полунощ, според които са били свалени 9 дрона, летящи към Москва. В нито едно от съобщенията няма данни за щети и човешки жертви. Прокремълският телеграм канал Shot уточнява, че са били затворени летищата "Внуково" и "Домодедово", както и това в Калуга, но рано сутринта работата им е била възобновена – Още: Само за 2 седмици: Украйна атакува за втори път голям руски химичен завод (ВИДЕО)