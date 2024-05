Гори компанията, произвеждаща лекарства за отслабване (ВИДЕО)

Пожарът е започнал отвън, но по-късно се е разпространил в офис сграда в местоположението на компанията Bagsvaerd, където се помещава глобалният щаб на Novo, производител на хитовото лечение за отслабване Wegovy и лекарството за диабет Ozempic.

Говорител на пожарната служба в Копенхаген каза, че пожарът е овладян, въпреки че усилията за пълното потушаване на пламъците все още продължават. ОЩЕ: Гори историческата фондова борса на Копенхаген (ВИДЕО)

Телевизионни изображения на живо от мястото на инцидента показаха струйки гъст сив дим. Местната полиция посъветва жителите наблизо да останат на закрито и да държат прозорците затворени, въпреки че няма съобщения за пострадали.

Говорител на компанията каза, че засегнатото съоръжение е офис сграда, но отказа да коментира повече относно използването му.

