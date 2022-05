Готви ли се Кремъл да избие обявените за евакуирани бойци от "Азовстал"?

Изтеглянето на 264 украински военни от "Азовстал" (според руски данни са 265) предизвика бурни реакции в Русия. Те се намират в контролирани от руската армия територии. Според доклад на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната, Кремъл може да откаже да размени защитниците на Мариупол за руски военнопленици. Всъщност, според доклада председателят на долната камара на руския парламент (Дума) Вячеслав Володин е казал, че трябва да бъдат обвинени във военни престъпления и да не се разменят за руски военнопленици. Има и обсъждания в руския парламент спешно да се приемат законови текстове, според които "обвинени в нацизъм" не могат да се третират като военнопленници. А в руски Telegram канали има дори призиви украинските бойци директно да бъдат застреляни.

Според РИА Новости, на 26 май се очаква Руският върховен съд да обяви дали Русия официално ще счита полка "Азов" за терористична организация.

ОЩЕ: Бойците от "Азовстал" ще бъдат разменени за пленени руснаци

Украйна заяви, че мирните преговори за прекратяване на сраженията с Русия в Украйна са преустановени, обвинявайки Москва, че не успява да намери области за компромис.

"Процесът на преговори е спрян", се казва в изявление на украинското президентство, цитирано от Михайло Подоляк, помощник на президента Володимир Зеленски.

Заместник-външният министър на Русия Андрей Руденко също каза, че де факто няма разговори - обаче защото Киев ги спрял.

Международният наказателен съд (МНС) изпраща в Украйна екип от 42-ма следователи, съдебни експерти и помощен персонал за разследване на военни престъпления и престъпления срещу човечеството, съобщава неговият прокурор. "Това представлява най-голямото единично изпращане на място от моята служба от нейното създаване досега", се казва в изявлението на прокурора на МНС Карим Хан.

226 руски атаки срещу украински болници е имало от началото на войната в Украйна, съобщава СЗО. При тях са убити поне 75 души и са ранени поне 59. В светлината на тази новина, зам.-председателят на руския парламент (долната камара – Думата) Пьотр Толстой обяви, че парламентът ще обмисли темата дали Русия да се оттегли от СЗО и Световната търговска организация (СТО). Толстой беше човекът, обявил как Русия ще изкупи цяла България, а после обясняваше, че се шегувал.

Междувременно германският министър на транспорта Фолкер Висинг обяви, че Deutsche Bahn обмисля да превозва украинско зърно до пристанища в Северно и Адриатическо море.

Според украински източници, в Мелитопол са убити висши руски офицери, командващи частите на руската армия там. Това е станало при партизански атаки. От руска страна няма никакъв коментар на информацията.

First footage of British supplied #Brimstone missiles used against #Russian forces in the east. The video shows the successful firing of two tanks. pic.twitter.com/vhVx3slk2X