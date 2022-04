Клането в Буча, клането в Украйна: Светът води битка за истината с Русия

Изминалата седмица премина под шокиращите свидетелства за убийства на цивилни в Буча и други градове край Киев. Те станаха известни след изтеглянето на руските войски. На техния фон вече има оценки от Украйна, че убитите цивилни украинци са повече от убитите украински военни, но точни числа е невъзможно да бъдат дадени предвид военната обстановка.

Хронологията:

На 3 април властите в Украйна съобщиха за почти 300 души, които са били погребани в масов гроб в Буча, град в близост до украинската столица Киев

"В Буча вече сме погребали други 280 души", каза кметът на града Анатолий Федорук. По думите му, улиците на силно разрушения град са осеяни с трупове. Украинското издание Kyiv Independent публикува покъртителен снимков репортаж (18+, не е за хора със слаба психика) за зверства на руската армия - специално в Буча, където са открити множество трупове на мъже, с вързани зад гърба ръце. Заради покъртителните кадри вече се появиха сравнения между Буча и Сребреница.

Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия в извършването на геноцид в Украйна с цел унищожаване на "цялата нация", ден след като десетки тела бяха открити по улиците на град Буча, близо до Киев след оттеглянето на руските сили.

Зеленски посети киевското предградие Буча. "Да, това е геноцид. Унищожение на цялата нация и народ, ние сме граждани на Украйна. Имаме повече от 100 националности. Става дума за унищожението и изтреблението на всички тези националности“, каза той в интервю за американския канал Си-Би-Ес. "И това се случва в Европа през 21-ви век“, въздъхна той, заклеймявайки „мъченията над цялата нация“.

"Всеки ден, в който нашите бойци навлизат и отвоюват територия, виждате какво се случва", заяви украинският лидер пред репортери в опустошения от боевете град. Зеленски огледа улиците с унищожена руска техника и разговаря с местните жители. Той заяви, че Русия е извършила военни престъпления и геноцид в Украйна. На въпрос на кореспондент на Би Би Си дали все още смята, че е възможно да се обсъди постигане на мир с Русия, Зеленски каза следното: „Да, защото Украйна трябва да намери мир. Ние сме в Европа на XXI век. Ще продължим дипломатическите и военни усилия.“

Източник: Министерство на отбраната на Украйна/Facebook

Източник: Министерство на отбраната на Украйна/Facebook

Източник: Министерство на отбраната на Украйна/Facebook

Украйна твърди, че руските войски "прикриват следите от убийства и зверства" с помощта на мобилни крематориуми. С тях унищожават всички свидетели на варварските си военни действия, пише в. Мирър.

По предварителни оценки най-малко 500 души са загинали в Буча. Центърът за стратегически комуникации и информационна сигурност към Министерството на културата и информационната политика на Украйна предупреди с пост в Туитър, че "в Мариупол руските окупатори използват мобилни крематориуми, за да прикрият зверствата си".

Отговорът на Русия

Руското министерство на отбраната заяви, че неговите сили не са убивали цивилни в Буча, град близо до украинската столица Киев, отвоюван от украинските сили преди по-малко от денонощие.

"За времето, когато това селище беше под контрола на руските въоръжени сили, нито един местен жител не е пострадал от насилствени действия", казаха от министерството.

Официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова нарече "обикновена поръчка" видеозаписите и снимките от киевското предградие Буча с десетките трупове на цивилни, както и последвалите изявления на Запада. Това тя съобщи в ефира на програмата „Неделя вечер с Владимир Соловьов“ по телевизионния канал „Россия 1“

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че откриването на тела в украинския град Буча е "провокация", целяща да провали преговорите между Москва и Киев. "Възниква въпрос: Каква е целта на тази откровено невярна провокация? Налага се да смятаме, че тя е за намиране на претекст за торпилиране на продължаващите преговори", заяви Лавров във видеопослание, излъчено по руската телевизия.

Но в руският представител в ООН Василий Небензя на практика призна, че Руската федерация е отговорна за клането в Буча. Той се изпусна по време на пресконференция преди снощното заседание на Съвета за сигурност на ООН. Небензя заяви буквално следното:

"Тези трупове не са били по улиците (на Буча) преди идването на руските войски". След това той се поправи, че труповете се появили след отстъплението на руснаците, явно опитвайки да представи ситуацията като лапсус. Последваха обаче куп подигравателни коментари в Twitter, че Небензя всъщност първо казва истината - това, което подсъзнанието му диктува и което е факт.

Omg, Vassily Nebenzya - Russian current Representative to the United States accidentally made a Freudian slip and said something that was really on his mind, instead of usual lies

He said there were no dead bodies in #Bucha until Russian soldiers arrived pic.twitter.com/3Xg2mtF945 — Michael Elgort 🤍❤️🤍🇺🇦✡️ (@just_whatever) April 5, 2022

Междувременно съветникът на ръководителя на кабинета на украинския президент Алексей Арестович публикува списък на руските части и подразделения, които може да са замесени във военни престъпления в Буча, Гостомел, Ирпен в Киевска област.

Доказателство за извършения геноцид бяха и сателитните снимки, които бяха разпространени от The New York Times. Изданието опроверга твърденията на Кремъл, че при изтеглянето на руските войски на 30 март не е имало тела по улиците.

Сателитните снимки, предоставени на вестника от Maxar Technologies, показват, че телата на мъртвите цивилни лежат по улиците на града още от 11 март, което значи, че хората са избити преди повече от три седмици. От кадрите се виждат най-малко 11 тела, като изданието показва, че повечето от тях съвпадат като местоположение с видяното от видеоклипа, за който се твърди, че е заснет на 2 април. Че мъртвите не са загинали скоро, се вижда и от състоянието на телата, пише вестникът. Повечето са в някаква степен на разложение въпреки студеното време в последните седмици.

The New York Times analyzed satellite images from #Bucha



An analysis of satellite images by The New York Times rebuts claims by #Russia that the killing of civilians in Bucha, a suburb of #Kyiv, occurred after its soldiers had left the town.https://t.co/SLxQ9qFdRS — NEXTA (@nexta_tv) April 4, 2022

Светът осъди зверствата в Буча

Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел обвини Русия за зверствата, извършени в киевското предградие Буча. "Шокиран съм от ужасяващите снимки на зверствата, извършени от руската армия в освободената Киевска област", написа той в "Туитър". Белгийският политик обеща ЕС да помогне за събиране на доказателства, така че виновните да бъдат изправени пред международни съдилища. Той каза още, че блокът на 27-те ще наложи още санкции на Русия.

Държавният секретар на САЩ Антъни Блинкен нарече потресаващи снимките на убити цивилни в Буча, предаде Ройтерс. Украинските власти заявиха, че са открили телата на 410 цивилни около Киев след изтеглянето на руските войски.

"Трябва да се понесе отговорност", каза той в интервю за Си Ен Ен. "Но мисля, че най-важното нещо е да не останем безмълвни за това. Не можем да приемем това нещо за нормално. Това е реалността за ставащото всеки ден, докато жестокостите на Русия срещу Украйна продължават", добави Блинкън.

Британският министър-председател Борис Джонсън също решително осъди избиването на украински мирни жители. "Руските жалки нападения срещу невинни цивилни в Ирпин и Буча са поредните доказателства, че Путин и неговата армия извършват военни престъпления в Украйна", заяви Джонсън. Той обеща да направи всичко по силите си, за да "умори от глад военната машина на Путин". По думите му Лондон ще затегне санкциите срещу Москва и ще увеличи оръжейните доставки и хуманитарната помощ за Украйна.

Френският президент Еманюел Макрон нарече кадрите от Буча "непоносими" и каза, че руското ръководство трябва да носи отговорност за тези престъпления. Неговият туит се появи едновременно с изявлението на германския канцлер Олаф Шолц.

Властите на ЕС, обаче не се решиха да въведат петролно и газово ембарго срещу Русия в отговор на трагедията в Буча. Вместо да забрани или ограничи доставките на нефт и газ, ЕС възнамерява напълно да се откаже от руските въглища, както и да затвори границите за руските камиони и кораби, съобщава Bloomberg, позовавайки се на източници в Европейската комисия, запознати с подготовката на шестия пакет от санкции. Разширяването на мерките към енергийния сектор на руската икономика е възпрепятствано от Германия и Унгария, докато редица други страни настояват поне да сигнализират за възможността за петролно ембарго, твърдят източниците на Bloomberg.

Шведската прокуратура започна предварително разследване на вероятни военни престъпления в Украйна и призова свидетели да се свържат с нея, предаде Ройтерс, позовавайки се на информация от самата прокурорска служба.

Службата съобщи, че целта на разследването е възможно най-рано да бъдат събрани доказателства, които биха могли да бъдат използвани от шведски или международни съдилища. Тя призова жертви и всички хора, станали свидетели на насилие срещу цивилни в Украйна, да се свържат с властите, предава БТА.

Ключово послание в речта на украинския президент Володимир Зеленски пред Съвета за сигурност на ООН бяха следните думи:

"Съветът за сигурност на ООН трябва да разработва решения за мир в Украйна. Щом ООН не знае как да вземе това решение, има две неща, които могат да се направят. Или елиминирайте Русия като агресор и източник на война от блокиране на решенията за собствената си агресия, собствената си война и след това направете всичко възможно, за да донесете мир. Или покажете как ООН може да се преформатира и работи за мир. Щом сегашният формат е непроменим и няма изход, значи изходът е само доброволно разпускане".

Още по темата: След ужаса в Буча: Напрежението между Русия и Запада започва да ескалира

Основателят на руската Фондация за борба с корупцията Алексей Навални призова руските пропагандисти да бъдат приравнени с военнопрестъпниците и да се наложат санкции на Алина Кабаева, която оглавява Националната медийна група. Навални разказва, че е научил за трагедията в Буча от новините на Първи канал в затвора.

8/10 Ну и хочу напомнить, что Национальная Медиа Группа, владеющая львиной долей этого аппарата лжи, без сомнения, принадлежит Путину лично, в частности поэтому даже формально возглавляется любовницей Путина Алиной Кабаевой (см. наше расследование “Дворец для Путина”). — Alexey Navalny (@navalny) April 5, 2022

Турското министерство на външните работи призова за независимо разследване, което да разкрие истината за безмилостните убийства на цивилни граждани в Буча и други градове от руските сили в Украйна.

"Снимките от клането, които бяха публикувани в медиите от различни региони, включително от Буча и Ирпин край Киев, са ужасяващи и тъжни за човечеството", се казва в официално съобщение на външното министерство в Анкара. Вчера и турското посолство в Украйна призова "за независимо разследване и виновниците да бъдат открити".

"Искам повече санкции, да", заяви американският президент

Президентът на САЩ Джо Байдън призова за съдебен процес за военни престъпления заради предполагаемите зверства срещу цивилни граждани в Буча в Украйна. Американският президент заяви, че иска да бъдат наложени повече санкции на Русия. Наричайки президента Владимир Путин "военнопрестъпник", а убийствата - "военно престъпление", Байдън заяви пред журналисти, че трябва да има "процес за военни престъпления".

В сряда той подписа заповедта за въвеждане на нови санкции срещу Русия. Те засягат руската Сбербанк, която държи една трета от руските банкови активи, и Алфабанк, четвъртата по големина финансова институция в Русия, казаха американски официални представители. Енергийните трансакции обаче са изключени от мерките.

Ограничения са наложени още на двете дъщери на руския президент Владимир Путин, съпругата и дъщерята на руския външен министър Сергей Лавров и на високопоставени членове на руския съвет за сигурност. В обхвата на санкциите влизат бившия руски президент и премиер и близък съюзник на Путин Дмитрий Медведев, настоящият премиер Михаил Мишустин и министърът на правосъдието Константин Чуйченко.

Руският президент Владимир Путин с първи коментар за зверствата в Буча

Държавният глава на Русия определи данните за цивилни жертви като „груба и цинична провокация от страна на режима в Киев“ по време на разговор с унгарския премиер Виктор Орбан.

Преди Путин и други руски официални лица отрекоха всякакви злоупотреби на руските сили в Украйна. Официалната позиция на Кремъл е, че снимките на трупове по улиците в града са фалшификати.

Шокиращо обаче излязоха доказателства как режимът на Путин индоктринира руските войници да се бият в Украйна. Скандална беше и статия в РИА Новости, според която буквално украинците трябва "да се превъзпитат" и да им се избие нацизма от главата: Документи: Руските войници в Украйна са индоктринирани, че воюват срещу фашизъм

Междувременно украинският вицепремиер Ирина Верешчук призова населението на Източна Украйна да се евакуира незабавно, тъй като руските сили се прегрупират, за да водят военни действия в района на Донбас. Според западни анализатори армията ще цели да освободи целия Донбас и да направи "мост" с Крим, който беше анексиран през 2014 г. Верешчук предупреди, че при широкомащабна руска атака, украинските военни няма да могат да защитят цивилното население.

Бойните действия

Украинската армия успя да изтласка руските сили от Ирпен. Това твърди ВВС, като се позовава на местни източници. Според британската медия, пострадалият от войната град сега е пример за украинска съпротива и за руско поражение. Силите на президента Владимир Путин успяха да влязат в Ирпин, но не успяха да го превземат.

Два хеликоптера на украинските военновъздушни сили поразиха петролна база в руския град Белгород, след като прекосили границата, летейки на малка височина. Това съобщи губернаторът на района Вячеслав Гладков, цитиран от Ройтерс.

Multiple Government Officials in the Belgorod Region of Western Russia are Stating that this morning 2 Ukrainian Mil Mi-24 “HIND” Attack Helicopters entered Russian Airspace and Fired Missiles on the Industrial Center of the City destroying an Oil Depot and many other Buildings. pic.twitter.com/wRrGl6QUxp — OSINTdefender (@sentdefender) April 1, 2022

Отравянето

На 28 март Wall Street Journal съобщи, че по време на преговорите за мир между Украйна и Русия, олигархът Роман Абрамович е бил част от хората, които са били натровени. Говорителят на бизнесмена потвърди за съмненията.

Междувременно членове на украинската делегация на преговорите с Русия за спиране на войната в Украйна отрекоха медийните съобщения, че са станали жертва на отравяне, предаде ДПА.

В ИСтанбул Роман Абрамович се появи на мирните преговори между Русия и Украйна. Руският олигарх беше забелязан да стои на заден план, докато президентът на Турция поздравява делегациите.

Москва отхвърли твърденията, че собственикът на Челси е бил отровен, като ги нарече неверни, саботаж и част от „информационна война”.

Загубите на Украйна от началото на войната възлизат на 1 трилион долара

Загубите на Украйна от началото на войната заради нанесените щети на инфраструктурата и икономиката, както и бъдещите щети през следващите години превишават 1 трилион долара. Това съобщи премиерът на страната Денис Шмигал. Загубите от разрушаването на мостове, пътища, жилища и сгради растат непрекъснато.

От началото на войната в Украйна Българският Червен кръст е събрал над 3 млн., лв като тези средства непрекъснато се разходват. Предоставен е финансов ресурс към областните организации на БЧК в страната, за да се купуват стоки от спешна потребност за идващите от Украйна.

Преговорите:

Украйна никога да не влиза в НАТО, продължава да настоява Русия. Федерацията обаче би допуснала съседката ѝ да стане член на ЕС. От Москва са склонни да се откажат от повечето си искания към Украйна, които бяха поставени в началото на войната, и обсъждат гаранциите, които могат взаимно да си осигурят, за да поддържат мира в бъдеще. Това съобщава Financial Times, позовавайки се на четирима свои източници, запознати с хода на преговорите, които се провеждат от 28 до 30 март в Истанбул.

Двете страни се договориха за пауза във военните действия, за да деескалират напрежението и да не засилват хуманитарната криза в Украйна. Русия ще намали военното си присъствие в северната част на Украйна, около столицата Киев и Чернигов. Целта е да се изгради доверие между двете делегации и да се създадат условия за продължаване на мирните преговори, каза зам.-министърът на отбраната на Русия Александър Фомин. Само че пауза реално няма!

Москва се е съгласила "устно" с ключови украински предложения, което поражда надежди, че преговорите за прекратяване на огъня в Украйна продължават. Това съобщи ръководителят на преговорната група на Украйна с Русия. Дейвид Арахамия е потвърдил, че евентуална среща между украинския президент Володимир Зеленски и руския президент Владимир Путин „с голяма вероятност“ ще се проведе в Турция

В традиционното си среднощно обръщение президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че към момента мирните преговори са "само думи, нищо конкретно" и украинската армия се готви за засилени бомбардировки от страна на Русия в източния регион Донбас.