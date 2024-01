Грета Тунберг се включи в пропалестински протест (ВИДЕО)

"Грета Тунберг си е създала добро име като активистка за климата и е засегнала важен въпрос – затова сега разбирам нейните изявления още по-малко", заяви Йозеф Шустер от Централния съвет на евреите пред новинарския сайт Welt.tv.

Нейните изявления, които в крайна сметка нямат никаква основа и са неверни, не допринасят с абсолютно нищо за климатичното движение, продължи той. По-скоро тя вреди на климатичното движение, но и на собствения си имидж, каза още Шустер.

Феликс Клайн, германският комисар по въпросите на еврейския живот, заяви пред Welt.tv, че Тунберг става недостоверна и се саморазрушава, предаде БТА.

