Натриха носа на Грета Тунберг заради смесването на Палестина и климата (ВИДЕО)

Речта на Грета Тунберг на голям протест за климата в Амстердам беше прекъсната от човек, който излезе на сцената при нея. Мъжът заяви, че е "дошъл тук за демонстрация на климата, а не за политически послания", докато се опитваше да издърпа микрофона от ръцете на Грета Тунберг.

Малко преди това от тълпата се чуха скандирания "Палестина ще бъде свободна".

По-рано по време на митинга организаторите прекъснаха речта на една активистка, след като тя използва фразата "От реката до морето - Палестина ще бъде свободна" (от река Йордан до Средиземно море), съобщиха световните информационни агенции. Фразата е от 60-те години на XX век, дело на ООП (Организацията за освобождение на Палестина) и е по същество искане за заличаването на Израел.

Много еврейски групи твърдят, че този лозунг, използван на демонстрации по целия свят, е призив за унищожаване на Израел. Пропалестинските активисти твърдят, че повечето хора, които го използват, призовават за прекратяване на израелската окупация на Западния бряг и блокадата на Газа, а не за премахване на самия Израел.

След като мъжът беше отстранен от сцената, Грета Тунберг се присъедини към тълпата, която скандираше "няма климатично правосъдие върху окупирана земя".

Миналия месец шведската активистка за климата попадна под обстрел, след като сподели пропалестински послания в социалните медии, като някои я обвиниха, че не показва подкрепа за израелските жертви на атаките на "Хамас", предава БГНЕС.

