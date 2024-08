Хакерска атака удари руската компания за ядрени оръжия, тревога в метрото в Москва (ВИДЕО)

Руската компания за разработка на ядрени оръжия е подложена на кибератака. Новината съобщават от Главно управление на разузнаването на Министерството на отбраната на Украйна.

Атака е извършена от киберспециалистите на Министерството на образованието и културата на Украйна заедно с хакерската група "VO Team". От министерството на отбраната посочват, че те са работили продуктивно близо до Челябинск и че са парализирали работата на предприятие, което разработва ядрени оръжия на държавата-агресор Русия.

В резултат на успешна атака срещу единствения доставчик в град Снежинск, Челябинска област на Руската федерация — компанията „Вега“ — нейните 1173 комутатора и 10 сървъра бяха деактивирани. Информацията на сървърите на "Вега" е унищожена. ОЩЕ Украински хакери удариха компания, управляваща критичната инфраструктура на Москва

Редица стратегически предприятия в града остават без интернет и комуникационни услуги почти седмица. Сред тях е VNIITF (Всеруски научноизследователски институт по техническа физика). Това е руска компания, разработваща ядрени боеприпаси, която беше свързана само с доставчика Vega.

"Атаката в киберпространството на агресора направи възможно получаването на лични данни на служители и масив от други документи на посочения завод, който е под санкции", посочват още от украинското министерство на отбраната.

"Киберловът за Русия продължава!", заканват се от украинското военно министерство. ОЩЕ: Кибератака срещу Лувъра, засегнати са десетки френски музеи

На този фон, в руската столица Москва "сработи защита" против ядрена заплаха в метрото. По същество - пусната е херметична преграда, която трябва да защити хората от последиците от ядрен удар - видеокадри от мястото на събитието показват колко точно струва тази "защита". Случилото се се определя за нежелан инцидент:

In the Moscow subway, the seal required in case of nuclear war was accidentally triggered. pic.twitter.com/TMtEPpn9Og

At the Arbatskaya metro station, Moscow, Russia, a sealed door that turns a room into a bunker in the event of a nuclear strike has "spontaneously" triggered. Perhaps already being tested in the subway for the possible use of a nuclear explosion. pic.twitter.com/F0kbrpWInj